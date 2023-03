Taakstraf voor Gideon van Meijeren voor rijden zonder rijbewijs, al twee keer betrapt met drank achter stuur

Het Openbaar Ministerie vindt dat Van Meijeren ‘volstrekt maling’ heeft gehad aan de veiligheid, de rechter ging daarin mee. ,,In korte tijd is hij twee keer in de fout gegaan.” Hij krijgt een taakstraf van 60 uur opgelegd, plus één week cel voorwaardelijk als hij dat niet doet.

Van Meijeren moest vrijdag voor de politierechter verschijnen voor rijden door rood licht met een snorfiets, terwijl zijn rijbewijs eerder door de rechter was afgenomen.

Het Forum-Kamerlid werd in december 2021 aangehouden. Van Meijeren was eerder zijn rijbewijs al kwijtgeraakt omdat hij had geweigerd mee te werken aan een blaastest, iets wat hij een ‘lichamelijk onderzoek’ noemde. Dat weigerde Van Meijeren omdat hij het idee had dat de politie hem volgde. Ook zei het Kamerlid dat hij ‘geheelonthouder’ was. Toen er toch foto’s van hem opdoken met glazen drank, stelde hij: ,,Om het glas te heffen.”

De 34-jarige politicus zei dat hij niet wist dat hij door rood reed en evenmin besefte dat je zonder rijbewijs niet op een snorfiets mag rijden.

Van Meijeren kwam niet naar de rechtbank vandaag. ,,Het is een heel eenvoudige zaak”, liet hij aan deze krant weten. ,,Ik heb een schriftelijke bekentenis en spijtbetuiging aan de rechter gezonden. Er valt verder niets te verdedigen.”

Opvallend genoeg kwam bij de zitting aan het licht dat Van Meijeren in 2010 en 2011 ook al eens met drank op achter het stuur heeft gezeten. Dit kwam ter sprake toen de rechter zijn ‘strafblad’ besprak. Dit woog niet mee in de straf, omdat het langer dan vijf jaar geleden is.

De verklaring van Van Meijeren dat hij geheelonthouder zou zijn, staan in schril contrast met klachten van de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer. Die zou hem meermaals beschonken zijn aangetroffen en ‘verzocht’ zijn het ‘Kamergebouw te verlaten’.

