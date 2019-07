Taakstraf voor Texelse ‘onvoorzichtige’ automobilist na dodelijk ongeval

De kwestie wekte destijds veel beroering, omdat H. achter het stuur zou hebben zitten appen toen het ongeval gebeurde. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste om die reden celstraf toen de zaak in 2017 bij de rechtbank in Alkmaar speelde. ,,Ze is zeer onvoorzichtig en onoplettend geweest”, aldus de aanklager. ,,Daarmee heeft ze onvoorstelbaar leed veroorzaakt.’’



Volgens de rechtbank, die 120 uur taakstraf en een deels voorwaardelijk rijverbod oplegde, viel echter niet te bewijzen dat de vrouw achter het stuur met haar mobiel in de weer was geweest. Zelf beweerde H. dat is gestopt om het appje te versturen. Pas toen ze verder reed, gebeurde het ongeluk, waarbij de vrouw uit Geldrop die met haar vriendin op de weg fietste omkwam.



Het OM geloofde niet dat de vrouw is gestopt om te appen en eiste 6 maanden cel. ,,Ze is niet gestopt, en heeft de verleiding niet kunnen weerstaan achter het stuur toch berichten te gaan versturen’’, was de lezing. In de beroepszaak schrapte het OM het appen wel uit de aanklacht. De aanklager vond wel dat de vrouw vanwege onvoorzichtig rijgedrag moest worden veroordeeld voor dood door schuld. Volgens het hof ontbrak daarvoor echter bewijs.