Taartverbod op het werk? Ik wil inderdaad best wat meer betutteld worden

RIVM grijpt in: alle ziektes door ‘vleeseten­de’ bacterie moeten vanaf nu meteen gemeld worden

Het RIVM heeft per direct een meldingsplicht ingesteld voor alle ziektes die worden veroorzaakt door de groep A-streptokokken, ook wel bekend als de vleesetende bacterie. De maatregel is vandaag afgekondigd en gaat meteen in.

16:01