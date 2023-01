‘Tafelplakker’ Jinek en vijf andere activisten opgepakt voor oproep blokkade A12: ‘Dit is een schande’

Zes klimaatactivisten van actiegroep Extinction Rebellion zijn vanochtend vroeg thuis opgepakt. Dat laat het Openbaar Ministerie vanochtend weten. De zes worden verdacht van opruiing omdat ze via social media opriepen om komende zaterdag de A12 in Den Haag te blokkeren. GroenLinks is boos over de arrestaties en stelt Kamervragen. ,,Zo gaan we toch niet met ons demonstratierecht om?”