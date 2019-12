Taghi al in Nederland en overgebracht naar gevangenis Vught

Ridouan Taghi is gisteren in Dubai het land uitgezet en afgelopen nacht overgebracht naar Nederland. Om veiligheidsredenen is hij met een gecharterd privévliegtuig onder begeleiding van de Nederlandse politie overgevlogen naar Nederland. Het vliegtuig is vanmorgen geland. Taghi is naar de EBI in Vught gebracht.

Topcrimineel Ridouan Taghi zat sinds zondagnacht vast in Dubai. Volgens het OM heeft Dubai Nederland in ‘de afgelopen dagen’ gevraagd om Taghi in Dubai op te komen halen. Daarop is gisteren een team van agenten naar het Midden-Oosten gevlogen om hem vannacht met een gecharterd vliegtuig naar Nederland terug te brengen. Daarbij waren ‘voldoende agenten’ betrokken, zegt de woordvoerder van het Landelijk Parket. De verwachting was dat Nederland al een uitleveringsverzoek had ingediend, maar dat was volgens de woordvoerder nog niet zo.

Na de arrestatie van de vermeende topcrimineel was het onduidelijk hoe, of en wanneer Taghi uitgeleverd zou worden. Marokko zou mogelijk ook een aanvraag tot zijn uitlevering in hebben kunnen dienen omdat Taghi daar betrokken was bij een vergismoord op de zoon van een opperrechter. ,,Over Marokko is veel gezegd en geschreven”, laat het OM weten, ,,maar dat probleem bestond voor ons helemaal niet”.

Volledig scherm Ridouan Taghi © ADR

Extra Beveiligde Inrichting

De politie heeft Taghi na aankomst in Nederland naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught gebracht, waar ook Willem Holleeder en Mohammed B. vastzitten. Het Marengo-proces, waar Taghi een van de hoofdverdachten is, wordt op 27 en 28 februari 2020 voortgezet.

Sinds zondagnacht pak de politie in hoog tempo door om Taghi’s organisatie in Nederland te ontmantelen. Arrestatieteams vielen maandagavond laat binnen op acht locaties in Amsterdam, Huis ter Heide, Utrecht en Vianen en deden zes arrestaties. Recherchechef Andy Kraag zei eerder al dat het doel is om de hele organisatie te ontmantelen en uit de lucht te halen.

Grote ontbrekende in het verhaal is Taghi’s rechterhand Saïd Razzouki. Ook hij staat sinds vorig jaar op de internationale opsporingslijsten. Recent staken hardnekkige geruchten de kop op dat hij niet meer in leven zou zijn, onder meer vanwege oplopende spanning tussen hem en Taghi. Vooralsnog blijven dat geruchten: bewijs dat hij niet meer leeft, ontbreekt. Net als elk spoor van hem. De politie zegt nog steeds hard op zoek te zijn naar Razzouki.

Samenwerking

Volgens het Openbaar Ministerie is de arrestatie van Taghi te danken aan ‘niet aflatende inspanningen van de Nederlandse politie en intensieve internationale samenwerking met de politie van Dubai’. ,,Hun hulp was essentieel. Ik spreek enorm veel waardering uit voor de professionele werkwijze van onze collega’s en die in Dubai”, zei korpschef Erik Akerboom na de arrestatie, die zijn dank heeft overgebracht aan zijn ambtgenoot in Dubai.