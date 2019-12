Taghi: gezicht van de huidige generatie onderwereld

Lang wist hij onder de radar te blijven, maar inmiddels is Ridouan Taghi hét gezicht geworden van de nieuwe, heersende generatie in het Nederlandse misdaadmilieu. Zijn reputatie is uitgegroeid tot die van een crimineel die zijn gelijke in Nederland niet kent. Hij is vandaag in Dubai aangehouden.

De huidige generatie van het Nederlandse misdaadmilieu manifesteert zich in opeenvolgende golven van zeer grof geweld. Taghi is de man die onvindbaar bleef, een schim die waarschijnlijk vanuit zijn buitenlandse schuilplaats huurmoordenaars in Nederland op pad wist te sturen om dood en verderf te zaaien.

Taghi werd op 20 december 1977 in Marokko geboren en kwam op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland. Hij groeide op in de Utrechtse wijk Vianen. In zijn tienerjaren zette hij zijn eerste schreden op het criminele pad. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zich ontpopt tot de onbetwiste leider van een bende die moet worden gekenschetst als ‘een geoliede moordorganisatie’, die opereert tegen het decor van de even lucratieve als explosieve groothandel in cocaïne. Zijn veronderstelde rechterhand, Said Razzouki, is nog steeds voortvluchtig. Twee broers van Taghi zijn in Marokko veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de (vergis)moord op de zoon van een rechter.

Taghi is hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieonderzoek Marengo, dat in 2017 op gang kwam, nadat Nabil B. zich als kroongetuige bij justitie had gemeld. B. is naar eigen zeggen actief geweest in de bende van Taghi. Na een ‘vergismoord’ in januari 2017 in Utrecht, waarvan een goede bekende van hem het slachtoffer werd, kreeg B. wroeging en liep hij over.

Wraaklust

In maart 2018, een week nadat het OM had bekendgemaakt dat het een kroongetuigendeal had gesloten met B., werd diens niet-criminele broer in Amsterdam doodgeschoten. Het vermoeden is dat de wraaklustige Taghi hierin de hand heeft gehad, maar tot een formele verdenking in deze zaak tegen hem heeft dit nog niet geleid.

Hetzelfde geldt voor de schokkende moord op B.’s advocaat, Derk Wiersum. Die werd op 18 september bij zijn huis doodgeschoten. Politie en justitie achten het scenario dat Taghi ook achter deze moord zit zeer waarschijnlijk. De politie hield in dit onderzoek enkele verdachten aan, onder wie Anouar Taghi, een neef van Taghi.

Dergelijke vermoedens komen niet uit de lucht vallen. Uit een grote hoeveelheid onderschepte communicatie tussen Ridouan Taghi en vermoedelijke handlangers lijkt af te leiden dat hij geen genade kent met verraders. Taghi zweert met groot gemak wraak en zegt er niet voor terug te deinzen naasten en familie te doden – te ‘laten slapen’, in uiterst sinister en cynisch onderwereldjargon.

Inmiddels is er nog een tweede, vrijwel even omvangrijk liquidatieproces als Marengo op gang gekomen. In dat zogeheten onderzoek Eris kenmerkt het OM motorclub Caloh Wagoh als een verzameling moordcommando’s, die de ene na de andere opdracht van Taghi heeft aangenomen. In beide onderzoeken zitten inmiddels tientallen verdachten vast.