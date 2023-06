Taghi wil alleen achter gesloten deuren iets kwijt over advocatenkwestie: ‘Anders zou hij niks zeggen’

Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, wilde alleen achter gesloten deuren vertellen wat de situatie is rond zijn verdediging. Taghi, die nu officieel nog zonder advocaat zit, wilde daar geen pers of publiek bij. De rechters stemden in, omdat hij anders niks zou zeggen.

Taghi, met flinke baard en lichtblauwe blouse, was aan begin van de middag te zien op een groot scherm in de rechtszaal. Hij was niet fysiek aanwezig, maar deed via een videoverbinding het verzoek om de zitting achter gesloten deuren plaats te laten vinden. „Dan kan ik toelichten wat de stand van zaken is”, was het enige dat Taghi daarover in het openbaar kwijt wilde.

Na tien minuten gingen de deuren van de rechtszaal inderdaad dicht en werd heel de advocatenkwestie in beslotenheid besproken. „De verdachte liet weten dat hij niks zou zeggen als de zitting openbaar was”, legde de rechter na afloop uit. Over wat er besproken is, zei hij: „Het komt er op neer, zonder details te geven, dat de verdachte nog op zoek is naar een advocaat. De grote vraag is of dit gaat leiden tot vertraging van de zaak.”

Doorgespeeld

Het probleem rond zijn verdediging ontstond toen zijn advocaat Inez Weski in april werd aangehouden. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het schenden van geheimen. Ze zou berichten van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught hebben doorgespeeld aan de buitenwereld. Weski, die een paar weken vastzat, besloot daarop te stoppen als advocaat van Taghi. Ze is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak.

Daarop schoot advocaat Michael Ruperti begin deze maand te hulp. Hij was een van de vier advocaten die op een lijstje van Taghi stonden in de zoektocht naar een nieuwe verdediging. Ruperti is druk bezig met het samenstellen van een verdedigingsteam, waarvan hij mogelijk zelf ook deel uit gaat maken. Ruperti is maandag niet aanwezig in de rechtbank en heeft zich ook (nog) niet officieel gemeld als zijn advocaat.

‘Onmogelijk’ uitspraak in oktober

De rechtbank wil in oktober uitspraak doen in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Guy Weski, de zoon van Inez Weski, liet eerder al weten dat het ‘een illusie’ is dat die datum wordt gehaald. Ook Ruperti liet in een interview met deze site al weten dat hem dat ‘onmogelijk’ lijkt: ,,De nieuwe advocaten moeten zich eerst inlezen, hebben naar aanleiding daarvan misschien nog allemaal verzoeken die ze aan de rechtbank willen doen. Dat er in oktober uitspraak wordt gedaan… dat kan niet.’’

Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-proces met nog zestien andere medeverdachten. De organisatie wordt gelinkt aan zes moorden en vier pogingen daartoe. Tegen hem is al een levenslange gevangenisstraf geëist. Inez Weski had namens Taghi al pleidooien gehouden, de rechtszaak zat in de eindfase.

Taghi heeft de rechtbank laten weten zijn situatie achter gesloten deuren te willen bespreken. Dat verzoek zal eerst tijdens een openbare zitting worden besproken en de rechtbank moet daarover beslissen. Zittingen zijn in principe openbaar toegankelijk, maar om bijvoorbeeld privacyredenen kan besloten worden een zitting achter gesloten deuren te houden. Pers en publiek mogen daar dan niet bij aanwezig zijn.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: