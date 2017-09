'Tante Til' (103) voor het eerst naar de bioscoop

In april van dit jaar werd Tilly Knuppel-Heuvelink uit Vlissingen 103 jaar. In haar lange leven is ze nog nooit in een bioscoop geweest. Tot gistermiddag.

Haar vriendin Betty de Bruyne troonde haar mee naar Film by the Sea, naar het grote CCXL Theater in Vlissingen. Daar werd 'Wonders of the sea' vertoond, een imposante film over het rijke onderwaterleven. Met Arnold Schwarzenegger. En - ook dat nog - in 3D.

'Tante Til', zoals De Bruyne haar noemt, keek haar ogen uit. ,,Het was geweldig!", zei ze, direct na afloop. ,,Ik heb er echt van genoten. Ik ben een natuurmens en de wereld onder water vind ik het allermooiste. Dat is mijn leven. Ik ben zelf in een viskwekerij geboren en heb altijd aquaria gehad."

Documentaires

Het is er niet eerder van gekomen om naar de bioscoop te gaan. ,,We hadden een modezaak en ik ben nooit uit geweest. En als je alleen bent, doe je dat ook niet zo snel. Ik ben heel veel binnen geweest." Ze nam wel documentaires over de natuur op haar videorecorder op. ,,Daar geniet ik echt van. En die bewaar ik ook."

Ondanks haar hoge leeftijd en fysiek ongemak maakte ze nu toch voor het eerst de gang naar CineCity. ,,Alles in mijn lichaam is versleten, maar mijn koppie puilt uit", giert ze. ,,Ik ben echt een lachebek." De 3D-ervaring vond ze niet te indringend. ,,En anders deed ik mijn bril even omhoog."