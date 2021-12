Tata Steel gaat sneller uitstoot schadelijke stoffen aan banden leggen, afspraken met provincie

Alexander ziet foto verongeluk­te bus in Utrecht op internet en denkt meteen: ‘Dat is pa’

Als Alexander zondagmiddag op sociale media een foto voorbij ziet komen van een verongelukte bus in Utrecht, weet hij het meteen zeker: ,,Dat is pa.” Zijn vriendin probeert hem nog gerust te stellen. ,,Ze zei: je weet niet of hij vandaag rijdt.” Maar als hij zijn moeder huilend aan de telefoon krijgt, wordt zijn vermoeden bevestigd. Het is zijn vader Cock (67) die achter het stuur van bus 28 onwel is geworden.

