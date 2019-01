Tatoeage op een zichtbare plek? Dan heb je een probleem

Chapelier (40) en Van Reen (42) - beiden uit Zeeland - doen mee aan het project 'Dag tattoo, hallo baan’ van Rotterdammer Andy Han. Hij richtte samen met zijn vrouw de stichting 'Spijt van tattoo’ op en helpt langdurig werklozen van hun tatoeages af met een laserbehandeling. Voor de aftrap van het project, maandag, zijn tien mensen geselecteerd die de behandeling gratis krijgen. De Zeeuwse vrouwen zijn twee van hen. Voorwaarde is dat ze meewerken aan een documentaire over de gevolgen van hun keuze, die vervolgens zal worden aangeboden aan middelbare scholen.

Volledig scherm De nektatoeage van Dorinda Chapelier © Lex De Meester Dat wilden Chapelier en Van Reen wel. ,,Ik wil jongeren waarschuwen: denk na over de plek van een tatoeage", zegt Chapelier. ,,Op het moment dat ze zichtbaar zijn, heb je een probleem.” Haar hele lichaam ‘zit onder', zoals ze zelf zegt, maar vooral de tatoeages op haar handen en in haar hals belemmeren haar in het dagelijks leven. ,,Ik merk dat mensen meteen een mening vormen.” Ze was vijftien toen de inktnaald haar huid voor het eerst beroerde. Sommige tatoeages liet ze een opwelling zetten, zoals de twee sterren in haar nek. ,,Ik wilde het negatieve beeld wat mensen van me hadden versterken, vanuit een defensieve houding", verklaart ze. ,,Ik creëerde daar voor mezelf veiligheid mee, mensen bleven daardoor op afstand.”

De Middelburgse was ervan overtuigd dat ze nooit spijt zou krijgen, maar toch wel dus. ,,Ik ben niet tegen tatoeages, maar het belemmert me om te re-integreren in de maatschappij, waar ik nu heel erg mee bezig ben met een opleiding maatschappelijke zorg aan Scalda. Ik ging mijn handen en hals steeds vaker bedekken, maar door dat wegstoppen geef je mensen het gevoel dat je iets te verbergen hebt.”

Dat herkent Van Reen. In haar hals prijkt in sierlijke letters de naam van haar dochter, Naomi. Door het dragen van sjaaltjes probeert ze die te verhullen. ,,Maar door het verbergen word ik alleen maar onzekerder", zegt ze. Het laten zetten van de tatoeage was destijds, een jaar of tien geleden, ‘impulsief'. ,,Ik was toen bang om mijn dochter te verliezen als gevolg van de psychische problemen die ik had. Ik wilde met die tatoeage uitdragen dat ik van haar hield. Maar ik merk nu dat ik niet serieus word genomen. Ik moet aan mijn toekomst denken, daarom laat ik hem weghalen.”

Zowel Chapelier als Van Reen heeft een bewogen leven achter de rug, waarin onder meer psychische problematiek een rol speelde. Chapelier stopte op haar veertiende met school en had een slechte jeugd. Van Reen kampt onder meer met adhd en een religieus trauma. Beiden komen rond van een uitkering, maar willen niets liever dan aan het werk. Van Reen: ,,Als je een uitkering hebt, denken mensen dat je niet wíl werken. Maar als je geen medewerking krijgt, wordt het moeilijk.”

In zekere zin is het feit dat de twee vrouwen worden beoordeeld op hun tatoeages een vorm van discriminatie, vindt Chapelier. ,,Met ons verleden en uiterlijk kun je eigenlijk niet meer meedoen aan de maatschappij. Men zegt: het is je eigen keuze geweest, dus nu moet je op de blaren zitten. Maar maken we niet allemaal fouten? Het is zo makkelijk om te oordelen.”