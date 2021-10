Taxichauffeur Marko heeft geen geld om eten te kopen: ‘Moet ik straks mijn dieren wegdoen?’

Hij kijkt ernstig. In zijn woning in Amstelveen lopen drie katten en keft een klein hondje. Van Kesteren woont alleen met zijn dieren. De vloer is bezaaid met haren en overal staan etensbakjes met brokjes ernaast. Buiten voor zijn deur glimt een grote Mercedes met een blauw nummerbord. Maar eten kopen kan hij niet. ,,Van de ene op de andere dag had ik geen geld meer. Eerst denk je: ik kijk wel even hoe het allemaal loopt. Maar op een gegeven moment heb je gewoon honger.”