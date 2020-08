Tbs’er Henk E. aangehouden op Texel

Klopjacht op ontsnapte tbs’er Henk Ernst: fietst hij op de grens van Nederland en België?

10:34 De ontsnapte tbs’er Henk Ernst (61) is dinsdag mogelijk gezien in Putte en Kapellen. Dat heeft de politie dinsdagavond laten weten via Twitter. In Opsporing Verzocht werd bekendgemaakt dat hij fietsend in het Belgische gedeelte van het dorp zou zijn herkend. Na de uitzending kwamen er 27 tips binnen bij de politie.