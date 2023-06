TBS’er Laurent martelde zijn vrouw Hetty tot de dood volgde, rechter zet nu streep door zijn erfenis

In 2015 stierf de 60-jarige Hetty Verink een afgrijselijke dood, nadat ze wekenlang in haar woning in Beuningen was gemarteld. De zaak werd bekend als de Beuningse martelmoord. D., die veelvuldig dronk en drugs gebruikte, pleegde de moord in een psychose. De rechters oordeelden dat de man zelf niet strafbaar is, omdat hij door een ziekelijke stoornis ontoerekeningsvatbaar is. D. kreeg alleen tbs met dwangverpleging.

Hetty had geen kinderen. Ze had ook geen testament gemaakt. D., met wie ze pas twee jaar getrouwd was, was daardoor de enige erfgenaam. Hij maakte daardoor aanspraak op Hettys familiefortuin. Hetty was samen met haar broer Johan erfgenaam van een statige boerderij in buurtschap Corle, bij Winterswijk. D. eiste haar erfenis op.

Schok

Johan Verink vroeg de rechtbank om te verklaren dat de man onwaardig was om van de vrouw te erven. Het is onaanvaardbaar dat de moordenaar erft van de vrouw die hij om het leven heeft gebracht, vond hij. Tot grote schok van de familie besliste de rechtbank anders: D. kon wel erven.

De wet staat dit momenteel namelijk toe. Als een moordenaar niet wordt veroordeeld tot celstraf, maar alleen voor tbs, dan zit de wet een erfenis niet in de weg. De rechtbank vond het ook niet onaanvaardbaar dat de man toch erfgenaam is.

Familieleven beschermen

De nabestaanden gingen in hoger beroep. Het gerechtshof stelt hen nu wel in het gelijk en beslist dat de man wel onwaardig is om te erven van de vrouw.

Het hof legt de wetsbepaling over onwaardigheid anders uit dan de rechtbank. Het hof betrekt daarbij ook artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarin staat dat ieders familieleven beschermd moet worden. ,,Het erfrecht is onderdeel van dat familieleven”, aldus het hof, en dat verdient dus bescherming.

Bijzondere omstandigheden

Volgens het hof moet naast de bescherming van het familieleven ook rekening wordt gehouden met de bijzondere omstandigheden in deze zaak.

,,De man heeft de vrouw op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Hij heeft zich jarenlang op agressieve, grensoverschrijdende en angstwekkende wijze gedragen tegen de vrouw, de broer en de familie van de vrouw. Hij heeft haar geïsoleerd van haar familie en vrienden. Ook heeft hij zich op zeer agressieve wijze bemoeid met de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders van de vrouw en de broer”, zo stelt het hof.

In de Beuningse Martelmoord is het volgens de hogere rechter niet per se nodig dat de man een celstraf had moeten krijgen, zodat hij volgens de wet geen recht meer had op de erfenis. Ook zonder deze strafrechtelijke veroordeling is de D. onwaardig om te erven. ,,De eis in de wet dat daarvoor een strafrechtelijke veroordeling nodig is blijft in deze zaak buiten toepassing”, aldus de uitspraak. Het hof verwijst daarbij opnieuw naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Verontwaardiging

De bizarre erfeniskwestie riep verontwaardiging op. In de Tweede Kamer vroegen SP en VVD de wet aan te passen. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming zegde dat toe. Ook de minister vindt dat moordenaars niet mogen erven van hun slachtoffers en diens nabestaanden.