TBS’er op onbegeleid verlof vergrijpt zich aan drie kinderen: ‘Het is hartstikke fout gelopen’

Burgemeester Luc Winants van Venray is diep geschokt door het incident, vertelt hij aan De Limburger. “Het is natuurlijk afschuwelijk wat er is gebeurd”. Hij vervolgt: “Het is natuurlijk altijd lastig een inschatting te maken, welke vrijheden je kunt toelaten bij een tbs’er. Deze mensen zijn ziek in de geest en worden behandeld als patiënt. Meestal is daar een jarenlange gevangenisstraf aan voorafgegaan. In dit geval is het hartstikke fout gelopen.”