Te duur en te vaak: boeren willen niet aan jaarlijkse controle in strijd tegen stalbranden

Heftige emoties, huilende kinderen en kots-emmertjes: een avond demonenuit­drij­ving

De Amerikaanse apostel Kathryn Krick reist de wereld rond om in volle zalen demonen uit te drijven en ziektes te genezen. Deze week was ze in Rotterdam. Het AD bezocht de show met hoogleraar antropologie van religie Miranda Klaver en beleefde een meeslepende avond vol heftige emoties, bekentenissen, kinderen en kots-emmertjes.