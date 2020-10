Teamsporten voor amateurs verboden, naar sportschool mag nog wel

‘Geen brandhaard’

De nieuwe coronamaatregelen baren de KNVB grote zorgen. Volgens de voetbalbond zijn de amateurvelden afgelopen tijd geen coronabrandhaard gebleken. ,,Elk weekend worden er normaal 30.000 wedstrijden gespeeld op de amateurvelden. Met 1,2 miljoen KNVB-leden is een aantal besmettingen helaas onvermijdelijk, we staan tenslotte midden in de samenleving. Maar het amateurvoetbal is duidelijk geen brandhaard gebleken. Wedstrijden worden in de buitenlucht gespeeld. Uit onderzoek is gebleken dat men op het veld nooit lang binnen 1,5 meter afstand van elkaar verkeert en dat sporten aantoonbaar een goede invloed op de weerstand en gezondheid van mensen heeft. Daarnaast biedt het een gezonde uitlaatklep voor met name de jeugd die in deze tijd weinig kanten op kan.’’