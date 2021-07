Techneut slachtoffer van wereldwijde cyberaanval: ‘Dit is heel gehaaid’

Hoe de 14-jarige Kautar een man reanimeer­de: ‘Ik riep: aan de kant, hier heb ik voor geleerd’

30 juni De 14-jarige Kautar Ettabachi twijfelde geen moment toen zij het mis zag gaan bij een man in het Centraal Station in Rotterdam. ,,Het was de adrenaline’’, zegt zij achteraf over de succesvolle reanimatie.