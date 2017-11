Technische storing op Schiphol: Zeker 50 KLM-vluchten geannuleerd

Veel andere vluchten zijn vertraagd door de storing die rond half twaalf optrad. De vertraging kan inmiddels oplopen tot vier uur, meldt NOS. De oorzaak van de storing is nog onbekend.



Eerder op de dag meldde Schiphol dat de problemen waren opgelost. Vliegtuigen zouden nauwelijks last van de storing hebben ondervonden. Het tegendeel bleek later waar. Op Twitter melden reizigers last te hebben van de storing.



De luchthaven raadt reizigers aan om de vluchtinformatie via de Schiphol-app te checken. Ook kan informatie worden ingewonnen bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.



Hoelang de storing gaat duren kan een woordvoerster van Schiphol niet zeggen. Zolang het probleem met de systemen van de luchtverkeersleiding niet is verholpen, blijft opstijgen en landen lastig.