Tegenslag voor Avonturenpark Hellendoorn: opening nieuwe achtbaan Ridderstrijd uitgesteld

Slecht nieuws voor achtbaanfanaten. De nieuwe attractie Ridderstrijd is niet op tijd klaar voor de opening van het pretparkseizoen. Nadat de opening van de achtbaan in Avonturenpark Hellendoorn vorig seizoen al werd uitgesteld naar dit jaar, is er opnieuw vertraging. „Maar het einde is nu wel in zicht.”

De eerste bouwwerkzaamheden voor Ridderstrijd begonnen in het najaar van 2021. Het was de bedoeling dat de 13 meter hoge en 420 meter lange achtbaan in 2022 de deuren zou openen. Die droom viel echter in duigen, omdat er belangrijke elektrische onderdelen ontbraken. Leveringsproblemen zorgden ervoor dat de bouw van de attractie flink vertraagd werd.

Baan verstevigen

Pas in de loop van het seizoen kwamen de benodigde onderdelen binnen, waardoor er in september en oktober met testen kon worden begonnen. Woordvoerder René Peul hoopte toen nog dat de achtbaan komend seizoen direct vanaf de openingsdag 8 april zou kunnen gaan draaien.

Quote Het is een tweede­hands baan en door nu te verbeteren, verlengen we de levensduur fors René Peul, Avonturenpark Hellendoorn

Maar dat zit er dus niet in. „We moeten bepaalde baandelen verstevigen om de levensduur te verlengen”, zegt Peul nu in een reactie. „Zodat we de komende jaren ook continuïteit kunnen bieden. Het is natuurlijk een tweedehands achtbaan en door deze verbeterpunten nu door te voeren hebben we de komende jaren veel minder onderhoud en verlengen we de levensduur fors.”

Tweedehands?

Zoals de woordvoerder al aangeeft, is Ridderstrijd geen geheel nieuwe achtbaan. Avonturenpark Hellendoorn kocht de spinning coaster met ronddraaiende karretjes bij een inmiddels gesloten pretpark in Mexico.

Attractieparken wisselen op deze manier regelmatig attracties uit. Zo ging in het verleden de achtbaan Avonturenslang vanuit Hellendoorn naar een park elders in Europa en de Tarantula Magica (een snel draaiend rad) in Hellendoorn stond eerder in Engeland.

„Het apparaat is echt weer als nieuw en zo’n baan kost je op deze manier vele miljoenen euro’s minder”, zei Peul daar vorig jaar al over. „Het probleem was alleen dat de achtbaan al gedemonteerd in Nederland was toen we deze kochten. Achteraf hadden we de demontage beter zelf kunnen doen in Mexico. Bij de opbouw bleken er nogal wat onderdelen te missen, onderdelen die je niet zomaar even opnieuw bestelt in deze lastige tijd.”

Wanneer open?

Wanneer de achtbaan dan open kan? Het Avonturenpark zet in op komende zomer, valt op de Facebookpagina van het park te lezen. „Uiteraard hadden we veel tegenvallers, maar dat zijn we straks allemaal vergeten als deze geweldige achtbaan voor blije gezichten gaat zorgen”, meldt Peul.