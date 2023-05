Tegenvaller voor Sanil B.: Geen nieuw onderzoek naar doodsoorzaak Carlo Heuvelman of naar dna

Er komt geen nieuw onderzoek naar de doodsoorzaak van Carlo Heuvelman. Ook komt er geen nieuw onderzoek naar de vraag hoe het dna van slachtoffer Heuvelman op de schoen van hoofdverdachte Sanil B. is terechtgekomen. Heuvelman overleed in juli 2021 na een roerige nacht vol vechtpartijen tussen jongeren op het Spaanse eiland Mallorca. Sanil werd als enige voor zijn dood veroordeeld.

Het gerechtshof in Leeuwarden maakte de beslissing over de onderzoekswensen woensdag bekend. Dat zowel de doodsoorzaak als het dna niet opnieuw worden onderzocht, is een tegenvaller voor hoofdverdachte Sanil B., die tot op de dag van vandaag ontkent. ,,Dit is teleurstellend op dit moment”, reageert Sanils advocaat Anis Boumanjal. ,,Maar het is wat het is.” Sanil ging net als het Openbaar Ministerie in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Lelystad in november vorig jaar.

Het wel of niet inwilligen van de onderzoekswensen zegt iets over de kansen op een andere afloop van deze zaak. Hoofdverdachte Sanil B. (21) werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor het medeplegen van doodslag op Heuvelman en twee pogingen tot doodslag. Hij werd onder meer veroordeeld omdat hij als enige dna van Heuvelman op zijn schoen had.

Sanil ontkent nog altijd bij hoog en bij laag dat hij degene is geweest die Heuvelman de fatale schoppen gaf. Zijn vader ging eerder dit jaar zelfs op Mallorca op zoek naar nieuwe getuigen en eventueel beeldmateriaal, waarvan het sterke vermoeden is dat dat er moet zijn. Maar dat leverde tot nog toe niks op.

‘Dna op activiteitenniveau’

Volledig scherm Beeld uit een video van de vechtpartijen op Mallorca. De liggende man op de foto is niet Carlo Heuvelman maar een ander slachtoffer. © videostill In hoger beroep wordt Sanil behalve door Peter Plasman ook bijgestaan door Anis Boumanjal. De advocaten vroegen tijdens de eerste pro-formazitting in de hogerberoepsprocedure om onderzoek naar ‘dna op activiteitenniveau', oftewel: kan het dna-spoor op een andere manier op Sanils schoen zijn gekomen? Bijvoorbeeld via een andere dader?



De hele vriendengroep kwam na de vechtpartij weer bij elkaar op de plek waar ze sliepen. ,,Als een andere verdachte zijn schoenen op die van Sanil heeft gegooid, kan het dna al verspreid zijn,” aldus Boumanjal. Maar het hof acht dat soort alternatieve scenario's onvoldoende concreet voor een nieuw onderzoek. ‘Daarvoor zijn dan te veel aannames nodig en dat heeft te weinig bewijskracht', aldus het hof.



Ook wilden de advocaten de doodsoorzaak opnieuw laten onderzoeken. Heuvelman viel volgens getuigen achterover en dus moet de dodelijke hoofdwond aan de zijkant van zijn hoofd wel veroorzaakt zijn door een schop, redeneerde de rechtbank Lelystad vorig jaar. Boumanjal vindt die redenering echter kort door de bocht. Hij wil nieuw onderzoek omdat het hoofd van Heuvelman ook best op de zijkant op de rand van de stoep zou kunnen zijn geslagen. Advocaat Plasman kwam in augustus 2021 al met vragen over de doodsoorzaak. Die discussie is wat de verdediging van Sanil betreft nog niet voorbij. Maar het gerechtshof zegt dat het NFI al genoeg heeft gekeken naar de mogelijkheid dat de val de dood heeft veroorzaakt.

Nog twee verdachten

Sanil is de enige van zeven veroordeelden die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Heuvelman hoewel de rechtbank oordeelde dat er nog minstens één ander moet hebben geschopt. Maar wie dat is, is volgens de rechtbank niet te bewijzen. Het Openbaar Ministerie had nog twee verdachten op het oog die met de dood van Heuvelman te maken zouden hebben. Maar zij ontkennen en er was volgens de rechter in Lelystad niet genoeg bewijs tegen die twee. Zij kregen wel 30 maanden cel voor andere vormen van geweld.

In totaal werden zeven jonge Hilversummers veroordeeld voor diverse vormen van geweld die roerige nacht in juli 2021 op Mallorca. Vijf van hen moesten direct aan hun celstraf beginnen, maar vier van de vijf werden in april weer vrijgelaten om het hoger beroep in vrijheid af te wachten en verder te kunnen met hun studie. Alleen Sanil zit nog vast.

De zaak wordt inhoudelijk waarschijnlijk in december behandeld.