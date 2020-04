Teken zeer actief door warm lenteweer van komende dagen

Het is druk op ‘Asperge Airport’ in Eindhoven: volle vliegtui­gen met opeengepak­te seizoens­wer­kers

11:31 Tjokvolle vliegtuigen. In knotsgekke tijden van corona is het een bijna surrealistisch beeld. Terwijl toestellen overal in de wereld aan de grond staan, kent Eindhoven Airport nog steeds piekmomentjes. Vier keer per dag landen er volle vluchten met Roemenen en Hongaren die allemaal in donkere busjes verdwijnen.