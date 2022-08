Tekenwonder Rajacenna verbaast het internet opnieuw: ze schildert nu ook met haar voeten

Rajacenna tekende en schilderde de zes portretten van Billie Eilish, Angelina Jolie, Harry Potter, Shakira, WonderWoman en Bella Poarch in ongeveer twintig uur tijd, verspreid over veertien dagen. Het dit weekend onder andere op TikTok gezette filmpje, daar al bijna anderhalf miljoen keer bekeken, leidt tot verblufte reacties van kijkers. Zo schrijft iemand in de reacties dat het hem met twee handen ‘alleen lukt om een zak chips leeg te eten’.

Hoe de 28-jarige Vlaardingse op het idee kwam om ook met haar voeten te tekenen? ,,Een paar jaar geleden grapte een interviewer op de televisie dat ik later een keer terug mocht komen als ik met mijn tenen kon tekenen. Toen heb ik daar een tijdje over nagedacht en ben ik het gaan proberen. Ik moest vooral checken of ik genoeg kracht in mijn voeten had, want die zijn natuurlijk minder getraind dan je handen. Toen ik twee ogen kon schilderen, ben ik met de portretten aan de slag gegaan.”