Telefoon Anne Faber moet aanwijzingen opleveren over haar verdwijning

VideoDe politie gaat de telefoongegevens van de vermiste Anne Faber uit Utrecht verder uitpluizen om vast te stellen waar ze mogelijk verdwenen is. Aan de hand daarvan wordt bekeken of er een nieuw zoekgebied moet worden uitgezet om haar te vinden. Een zoektocht van familie en vrienden in Baarn leverde vandaag niets op .

Het enige dat vandaag tijdens de zoektocht door zo'n veertig bekenden van de 25-jarige Utrechtse in de bossen rondom Paleis Soestdijk werd gevonden, was een plastic tas van een supermarkt en een fietswiel. Beide bleken na kort onderzoek niet bij Anne Faber te horen. Na enkele uren werd de zoektocht gestaakt.

Tot nu toe is alleen bekend dat de vermiste vrouw vrijdag met haar telefoon in Baarn rond 18.50 uur een laatste foto van zichzelf maakte nadat ze flink was natgeregend. Ruim een half uur eerder liet ze haar vriend weten dat ze in Hollandsche Rading was.

Door haar telefoongegevens helemaal te controleren hoopt de politie erachter te komen via welke route Anne Faber vrijdag precies richting Baarn is gefietst en waar ze mogelijk definitief van de radar is verdwenen. Behalve de selfie in Baarn en het whatsapp-bericht in Hollandsche Rading, weet niemand waar ze mogelijk nog meer geweest is.

Selfie in de regen

Anne Faber vertrok vrijdag rond half vijf 's middags voor een flinke fietstocht vanuit Utrecht, meldde haar vriend Nathan Fidder al snel via Facebook. De selfie in de regen is volgens hem het laatste levensteken. Sinds kwart voor acht 's avonds zijn WhatsApp-berichten van Fidder niet meer op haar telefoon aangekomen (slechts één vinkje), wat waarschijnlijk betekent dat haar telefoon uit stond of leeg was.

Volledig scherm Rechercheurs op de plek waar Anne Faber vermoedelijk haar laatste selfie maakte. © Casper Huurdeman/ Nathan Fidder

Het hele weekend is met man en macht naar Anne Faber gezocht. Ook met hulp van warmtecamera's vanuit de politiehelikopter werd ze niet getraceerd. De politie en haar naasten tasten volledig in het duister over de mogelijke oorzaken van haar verdwijning.

Een ongeluk, een misdrijf, zelfdoding: geen enkel scenario wordt uitgesloten, maar er is geen enkele aanwijzing voor welk scenario dan ook. De enige 'omstandigheid' die aanwijsbaar invloed op haar verdwijning gehad kan hebben, is het erg slechte weer waar ze mogelijk in verzeild is geraakt. De politie heeft overigens geen signalen ontvangen dat Anne zelf wilde verdwijnen.

Verzameld

Familie, vrienden en bekenden van de jonge vrouw wilden niets aan het toeval overlaten en verzamelden daarom vanmorgen op de parkeerplaats tegenover Paleis Soestdijk aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn om naar haar op zoek te gaan.

De enige aanwijzing dat ze mogelijk daar in de bossen rondom het paleis in de problemen is gekomen, is het feit dat ze daar haar laatste selfie in de regen maakte. Het is goed mogelijk dat ze daarna nog een stuk verder gefietst is, maar elke strohalm werd aangegrepen om haar te vinden. De selfie is tot nu toe het enige tastbare bewijs.

Iets na elven vanmorgen trok de groep, na enkele instructies van politieagenten die de zoektocht coördineren en ondersteunen, het bos in. Een groep met de vader van Anne zocht ten noordoosten van de parkeerplaats in het Baarnse Bos, een andere groep zocht in de bossen ten noorden van het paleis.

Posters en flyers

De familie van Anne en de andere zoekers wilden niets zeggen over hun motieven om juist daar te gaan zoeken. Ze verwezen naar de politie met vragen over de verdwijning en andere informatie over de jonge vrouw.

Verbaasde en meelevende voorbijgangers vroegen zich wel hardop af wat het nut van deze zoektocht was. Er was vooraf immers besloten dat de groep op de paden zou blijven en alleen een meter of vijf naast de paden zou zoeken. „Het is hier elk weekend hartstikke druk met mensen. Als ze hier was geweest, was ze allang gevonden”, zegt een Baarnaar die komt kijken.

Een deel van de zoekers hangt ook posters over de vermissing van Anne op aan bomen. Iedereen die het wil, voornamelijk mensen die hun hond gaan uitlaten, krijgt op de parkeerplaats een flyer met informatie over Anne, haar fiets en de rugzak van haar vriend Nathan die ze mogelijk bij zich had.

Opgesplitst

Eenmaal in het bos splitsen de groepjes zich nog verder op en wordt het gebied in groepjes van drie tot vier mensen verder uitgekamd. Een toevallige voorbijganger vindt nog een fietswiel en een boodschappentas die door de technische recherche onderzocht en meegenomen wordt, maar ze blijken allebei niet van Anne.

Rond een uur of twee in de middag heeft iedereen het stuk bos doorzocht dat hem of haar was toebedeeld. Zo snel als de parkeerplaats 's morgens vol stroomde met bezorgde mensen en politieauto's, zo snel is de parkeerplaats rond half drie ook weer leeg.

De telefoon moet volgens politiewoordvoerder Bernhard Jens nu uitsluitsel geven. „Hopelijk leveren de telecomgegevens nog wat op zodat we, waar dan ook, verder kunnen gaan zoeken. Zodra daar iets meer over bekend is, gaan we verder.”