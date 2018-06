Telefoon gehackt via zonnepaneel: rekening van 7000 euro

,,Mogelijk was de omvormer het ticket naar binnen", zegt ict-beveiliger Willem Westerhof van beveiligingsbedrijf Qbit uit Haarlem. Westerhof vertelt wat hij denkt dat er is gebeurd. ,,Als je een dergelijk apparaat overneemt en echt hoge rechten verkrijgt, kun je hem ook als router laten functioneren. Verkeer dat binnenkomt, stuurt het zonnepaneel dan door. Als de omvormer aan het netwerk verbonden is, kan je zo verder het netwerk in en ook de televisie, je mobiel, de computer, of in dit geval, de vaste telefoonlijn aanvallen."



Op korte termijn komt een monteur van Tele2 bekijken of het inderdaad op deze manier is gegaan. ,,Consumenten krijgen een hoge rekening gepresenteerd, maar de fraudeur die dit opzet, verdient zo een paar honderd euro", zegt Janszen. "Dat is vaak hit-and-run. Een zonnepaneel is vaak beveiligd met een algemene beveiligingscode. Wat klanten kunnen doen, is zorgen dat de software altijd geüpdatet is en het standaardwachtwoord van het zonnepaneel aanpassen."