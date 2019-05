Telefoonstoring Tele2, Alarmcentrale ANWB en gemeenten slecht bereikbaar

Tele2 meldt dat het momenteel inderdaad problemen heeft in het netwerk. De provider kwam vanochtend om half 9 zelf met het bericht over de storing naar buiten. Het bedrijf heeft de storing nog altijd niet opgelost. De provider zegt naar een oplossing te zoeken. De ANWB roept mensen op pech te melden via de Wegenwacht-app. De pechhulp meldde via Twitter vanochtend vroeg al dat er een landelijke storing bij haar provider is.



Ook verschillende gemeenten en andere overheidsinstellingen zoals het Openbaar Ministerie zeggen getroffen te zijn door de storing. Zo laat de gemeente Soest weten last te hebben, net als de provincie Groningen en het Haga Ziekenhuis in Den Haag.