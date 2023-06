Telfoutje, Floor (18) blijkt tóch geslaagd voor eindexamen: ‘We hebben haar bos bloemen gestuurd’

met video Man die AH-medewerk­ster doodstak is beruchte ex-tbs’er die pas net weer op vrije voeten was

De 56-jarige man die dinsdagochtend is opgepakt voor het doodsteken van een 36-jarige medewerker van de Albert Heijn aan de Haagse Turfmarkt, is de beruchte ex-tbs’er Jamel L. De man is 29 jaar geleden al eens veroordeeld voor een poging moord. Bronnen bevestigen het nieuws van de Telegraaf.