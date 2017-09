Teller voor Sint Maarten op 15 miljoen

Holleeder in de rechtbank voor openbaar verhoor

11:59 Willem Holleeder verscheen vandaag in de rechtbank in Amsterdam om de voortzetting van zijn strafproces bij te wonen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil het inhoudelijke strafproces beginnen met een openbaar verhoor van de 'topcrimineel' zelf. Dit bleek vrijdag bij de dertiende inleidende zitting in de strafzaak voor de rechtbank in Amsterdam.