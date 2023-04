‘Tem de Leeuw’-activisten pleiten vol vrolijkheid voor een fossielvrij ING

Aardbeving met kracht van 2.4 in de buurt van Maastricht

In de buurt van Maastricht vond zondagochtend rond 08.00 uur een aardbeving plaats met een kracht van 2.4. Het KNMI laat weten dat de trilling werd veroorzaakt door een breuklijn, niet door gaswinning zoals in Groningen soms het geval is.