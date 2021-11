Temperatuur bleef vandaag voor het eerst sinds april steken onder de 10 graden

Het was vandaag een kille, bewolkte dag. In het hele land bleef de temperatuur vandaag steken onder de 10 graden. De laatste keer dat dit gebeurde was op 12 april.

Vochtige en vrij koude lucht werd vandaag over ons land heen geblazen. Het warmde niet op en in grote delen van het land daalde de temperatuur gedurende de dag zelfs een klein beetje. De hoogste temperatuur werd gemeten in Hoek van Holland. Daar werd het 9,2 graden.

De laatste keer dat het kwik in het hele land onder de 10 graden bleef steken is 217 dagen geleden. Op 12 april, eveneens een maandag, trokken winterse buien met hagel, natte sneeuw en onweer over het land. Tussendoor scheen de zon, maar een gure noordwestenwind hield de temperatuur tussen 6 en 9 graden. De hoogste temperatuur van het land werd toen gemeten in Arcen. Daar werd het precies 9,0 graden.

Kouder

Ook morgen wordt het slechts 7 of 8 graden. Woensdag breekt de zon door en is het met 10 tot 12 graden duidelijk zachter dan de voorgaande dagen. Ook donderdag is het met 11 à 12 graden aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. Normaal wordt het half november 9 tot 10 graden.

Vanaf zondag krijgen we weer te maken met kouder weer. Daarbij komt de middagtemperatuur overal beneden de 10 graden uit en kan het tijdens heldere nachten plaatselijk vriezen. Ook zal het wisselvallig zijn met dagelijks kans op enkele buien.

