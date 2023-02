Tentoonstelling Vermeer bijna uitverkocht, mogelijk meer kaarten beschikbaar

In totaal gingen er zo’n 450.000 kaarten in de verkoop. ,,De liefde voor Vermeer is wereldwijd gigantisch”, aldus Dibbits. Volgens Dibbits was er de afgelopen dagen een stormloop op de kaartjes. ,,Het gaat enorm snel.” In drie dagen tijd waren de kaartjes bijna uitverkocht, zei de directeur. ,,We gaan er nu alles aan doen om het toch nog mogelijk te maken om meer mensen te kunnen ontvangen. We gaan kijken of we nog meer avonden open kunnen, of we er toch net iets meer mensen in kunnen laten. Maar het is natuurlijk ook een balans, want je wil dat de mensen die naar binnen komen de schilderijen goed kunnen zien.”