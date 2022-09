Ter Apel is geen uitwas, maar een patroon, zegt migratie-expert: ‘Nederland is te koop’

Deze moestuinei­ge­na­ren leven in ‘giftige gevarenzo­ne’ bij Chemours: ‘Voor onze gezondheid is ‘t nu al te laat’

Haal die tomaten, aardappelen en prei voortaan maar in de supermarkt, is de conclusie voor zeker drie moestuineigenaren in Sliedrecht die volgens onderzoek van het RIVM in de ‘gevarenzone’ rondom Chemours leven. Maar niet iedereen trekt zich wat van die adviezen aan: ‘We verbouwen en eten hier al tientallen jaren, voor onze gezondheid maakt het nu natuurlijk geen biet meer uit.’

