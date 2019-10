Terechte blokkade pluimveebedrijven tijdens fipronilaffaire (behalve in twee gevallen)

De blokkade van 117 pluimveebedrijven in verband met de fipronilverontreiniging in 2017 was terecht, op twee gevallen na, oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

De twee bedrijven die onterecht geblokkeerd werden zijn gevestigd in Kootwijkerbroek en Nederweert. Het ene bedrijf produceert broedeieren voor de fok van vleeskuikens. Het eten van pluimveevlees uit met fipronil verontreinigde broedeieren levert geen gevaar voor de volksgezondheid op. De minister veronderstelt dat broedeieren direct (als consumptie-eieren) in de voedselketen terecht kunnen komen, maar liet na te onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval was met de eieren van dit bedrijf. Hierdoor staat niet vast dat deze eieren een onaanvaardbaar risico vormden voor de volksgezondheid. Vanwege de uitspraak van het CBb moet de minister in deze zaak een nieuw besluit nemen.

Mondeling of schriftelijk

In de andere zaak gaf de minister een mondeling blokkadebevel, terwijl de wet eist dat een blokkade schriftelijk wordt opgelegd. Hoewel het in dit geval niet goed is gegaan, verandert het onherroepelijke oordeel van het CBb niets meer aan de kwestie. Wel kan het bedrijf besluiten alsnog naar de civiele rechter te stappen voor een schadevergoeding.

Bloedluisbedrijding

Fipronil is een stof waarmee bloedluis bij kippen kan worden bestreden. In Nederland is dat vanwege gezondheidsrisico’s niet toegestaan. In het najaar van 2016 kreeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een signaal dat het bedrijf Chickfriend uit Barneveld het verbod overtrad en fipronil gebruikte in de stallen van pluimveehouders.

Verboden stof