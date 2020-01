‘Termen als dobberneger of asieltsunami zijn onmenselijk’

Achtste bombrief onder­schept bij postsor­teer­cen­trum

15:03 Bij een postsorteercentrum in Rotterdam is vanmiddag opnieuw een bombrief gevonden. Het is de achtste bombrief sinds de politie vorige week de eerste meldingen kreeg. De situatie is volgens de politie onder controle. De EOD is ter plaatse om het explosieve projectiel onschadelijk te maken.