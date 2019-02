Terminale brandweerman krijgt indrukwekkende erehaag van collega's

Ploegleider Mark de Feijter van de brandweerpost Oost-Souburg zat vorige week donderdag met een collega aan het bed van Dennis in het ziekenhuis van Goes. Ze hoorden toen dat de ‘altijd nuchtere’ Dennis (35) net had vernomen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij liet doorschemeren dat hij het mooi zou vinden als zijn collega-brandweerlieden een erehaag zouden vormen tijdens zijn uitvaart. Hoewel hij het wel jammer vond dat hij dat traditionele eerbetoon dan zelf niet bewust mee zou maken. De Feijter: ,,Op weg naar huis waren mijn collega en ik het er direct over eens dat we die erehaag zouden regelen. Als Dennis thuis zou komen van een uitje naar de Efteling zouden wij hem daar met een hoop collega’s opwachten.”