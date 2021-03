Terras in Breda besmeurd met ketchup: ‘Opengaan = bloed aan je handen’

Coronavirus LIVE | Fauci houdt vast aan dubbele inenting, Braziliaan­se gezond­heids­raad wil lockdown

9:25 Topimmunoloog Anthony Fauci vindt dat de VS moeten vasthouden aan iedereen twee doses geven van het Pfizer-vaccin of dat van Moderna. Aan de strategie om eerst zoveel mogelijk mensen één prik te geven, kleven volgens Fauci risico's. Verder openen tientallen winkeliers in het Drentse Klazienaveen vanochtend hun winkeldeuren. De winkeliers doen dat uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet. ,,Het water staat ons aan de lippen.” Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.