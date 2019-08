‘Terreurverdachte Arnhem kon zwaar explosief maken’

UPDATEMet chemicaliën die werden aangetroffen bij terreurverdachte Hardi N. kon een ‘zwaar explosief’ van een halve kilo worden gemaakt. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag, in een tussentijdse zitting in de zaak tegen de zes mannen die een aanslag in ons land zouden hebben voorbereid.

Niet alle verdachten zijn vandaag naar de rechtbank Rotterdam gekomen. Twee van hen hebben hun advocaat Serge Weening gemachtigd hun belangen in de rechtszaal te vertegenwoordigen. Vier andere verdachten zitten naast elkaar, een aantal is keurig in een jasje gestoken.

Hoofdverdachte Hardi N. is er ook bij. Dna-sporen die naar hem leiden zijn gevonden op kunstmest, die werd aangetroffen bij een huiszoeking. Kunstmest kan als grondstof voor explosieven dienen. Met chemicaliën die bij H. werden aangetroffen blijkt nu een bom van een halve kilo gemaakt kunnen worden. Het gaat om het 'zeer explosieve’ materiaal TATP, aldus een onderzoek van het NFI. Voor grote ontploffingen is maar een klein beetje nodig.

De verdachten moeten binnenkort naar het Pieter Baan Centrum (PBC), waar hun psychische gesteldheid wordt onderzocht. Zelf willen ze dat eigenlijk niet, maar ze zullen toch moeten. De verdachten zullen twee aan twee gefaseerd naar het PBC worden gebracht. Uiteindelijk wordt gekeken hoe een groepsobservatie kan worden gedaan. Dat gaat allemaal lang duren, zo’n achttien weken. Officier van justitie Van Veghel wil kijken hoe dat bespoedigd kan worden.

Inmiddels heeft hoofdverdachte N. aangegeven een verklaring af te willen leggen. Hij gaf daarom ook toegang tot zijn telefoon, die hij nodig heeft om te kunnen vertellen. Daarop staat 120 GB aan informatie, het OM geeft aan dat het lang zal duren voordat al die informatie is doorgenomen.

Dna-sporen

Eén van de verdachten probeerde nog te schieten op politiemensen, die hem arresteerden. Hij wist niet dat het wapen dat hij in zijn handen had onklaar was gemaakt. Hoewel op beelden te zien is dat hij het wapen vast heeft, zijn daarop geen dna-sporen gevonden, blijkt uit onderzoek van het NFI.

Volledig scherm De aanhouding van vier van de verdachten in Weert. © EPA De jihadisten werden in september vorig jaar opgepakt vlak nadat vier van hen een vakantiehuisje in Weert hadden verlaten. De vier hadden in dat huisje getraind met kalasjnikovs en bomvesten. Wat ze niet wisten was dat die wapens onklaar waren gemaakt en dat hun wapenleveranciers in werkelijkheid politie-infiltranten waren. Volgens Justitie smeedde de groep een plan om met de geweren en bomvesten een grote aanslag te plegen op een evenement ergens in Nederland, daarbij hadden ze ook een bomauto willen gebruiken.

De advocaten van de verdachten vragen al maanden om meer informatie over die infiltratie. Ze willen ook meer duidelijkheid over de inzet van de geheime dienst. Het was de AIVD die de politie op het spoor zette van de groep. Zeer waarschijnlijk had hoofdverdachte Hardi N. al maandenlang (online) contact met twee personen waarvan hij dacht dat het mede-jihadisten waren, maar die in werkelijkheid geheim agenten waren.