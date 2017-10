Terreurverdachte Jaouad A. boos op rechter: U haalt dingen uit context

live twitterWaarom had de Rotterdammer Jaouad A. een kalasjnikov en munitie in huis? Om een aanslag te plegen of voor ‘gewone’ criminele zaken? En kwam de AIVD hem echt op het spoor door een tip van ‘terroristenjager’ Jimmy F.? Hij verschijnt vandaag voor de rechtbank in Rotterdam. Verslaggever Cyril Rosman twittert live.

Jaouad A. werd december vorig jaar in de Van Speykstraat in Rotterdam opgepakt na een tip van geheime dienst AIVD. De dienst meldde dat Jaouad over explosieven beschikte. Bij hem thuis werden 188 cobra’s (illegaal vuurwerk) gevonden. Daarnaast trof de politie ook een kalasjnikov, kogels en een ‘jihad-vlag’ aan.

Het OM vervolgt de Rotterdammer voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Justitie stelt dat hij tientallen jihad-filmpjes bekeek, waaronder video's van onthoofdingen. Daarnaast zou hij op sociale media in verschillende nieuwsgroepen hebben gezeten waar nieuws over IS werd doorgegeven.

Afgeluisterd

Eerder in de zaak bleek dat die verdenking ook is gebaseerd op een door de AIVD afgeluisterd gesprek. Het is niet duidelijk waar dat gesprek is opgenomen, er zijn meerdere stemmen op te horen. Daarin zou A. praten over de mogelijkheid van een aanslag op het Turkse consulaat in de Rotterdam. De context van dat gesprek is niet duidelijk. Turkije is een doelwit omdat het land meedoet aan de strijd tegen IS.

De man zelf ontkent de aantijgingen. De cobra’s had hij, in december, in huis om te verhandelen, stelde hij bij een eerdere zitting. De jihad-filmpjes bekeek hij uit interesse.