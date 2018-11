‘Terreurverdachten trainden in vakantiepark’

Dat komt naar voren uit onderzoek van RTL Nieuws, gebaseerd op meerdere bronnen. De training had plaats op 27 september. Bij de bijeenkomst waren vier van de zeven verdachten aanwezig. Ook twee politie-infiltranten waren erbij. Zij deden zich voor als mensen die spullen konden leveren voor een aanslag. De undercoveragenten van de politie verzorgden de training. Vooraf was in de vakantiewoning afluisterapparatuur aangebracht.

Handvuurwapens

De zeven verdachten werden op 27 september aan het einde van de middag in Arnhem en in Weert aangehouden. Burgemeester Jos Heijmans verklaarde 's avonds in Pauw al dat de verdachten in Weert op een vakantiepark verbleven. Bij hun aanhouding waren de mannen in het bezit van vijf handvuurwapens. In Weert werden onder andere twee auto’s en een bestelbus met een Frans kenteken in beslag genomen.