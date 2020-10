Terrorismebestrijder waarschuwt voor ‘radicale onderstroom’ bij anti-lockdowndemonstranten

VIDEO Eigenaar Haagse horecatent na uit de hand gelopen ‘corona­feest’: ‘Ik schaam me dood’

12:45 Ja, er is gisteravond gedanst en gezongen buiten op het terras van Luden op het Plein in Den Haag. Als er iemand van baalt en zich doodschaamt is het eigenaar John Prins wel. ,,Ik heb drie keer tevergeefs gemaand om te gaan zitten en de muziek uit te laten zetten. Hooguit zes minuten heeft het geduurd en dan neem ik het ruim.”