Terrorismeproces dag 2: moet de AIVD komen getuigen?

Het Openbaar Ministerie stelde bij de aanhouding van de zes mannen, op 27 september 2018, ‘een grote aanslag in Nederland te hebben voorkomen’. ,,Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikov (AK47’s) een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen’’, aldus justitie.

De groep werd opgerold door een undercoveractie van de politie. Een politie-infiltrant maakte contact met hoofdverdachte Hardi N. (36 jaar, een al eerder veroordeelde jihadist), een tweede politie-infiltrant leverde (onklaar gemaakte) bomvesten en kalasnikovs. Nadat vier van de zes mannen in een vakantiehuisje op een bungalowpark in Weert met die wapens hadden geoefend, werd de hele groep opgepakt.

Politie raakte telefoon kwijt

Hardi N. stelt echter dat hij is uitgelokt tot het voorbereiden van die aanslag. Niet door de politie-infiltranten, maar door geheim agenten van de AIVD. Die zouden schuil gaan achter enkele online aliassen waarmee Hardi al jarenlang contact had. Het was ook de AIVD die in het voorjaar van 2018 de politie op het spoor zette van de Arnhemmer. Volgens de verdachte kan hij die uitlokking aantonen aan de hand van berichten die op een telefoon zouden staan. Die telefoon is echter kwijt.