Terrorismeverdachten hebben vaak al een strafblad en zijn laagopgeleid

Het NSCR onderzocht in opdracht van Politie & Wetenschap voor het eerst de hele populatie verdachten van een terroristisch misdrijf in Nederland, sinds de invoering van de Wet terroristische misdrijven in 2004. In totaal werden 279 verdachten onderzocht op demografische en sociaaleconomische kenmerken.



Op basis van de onderzoeksresultaten concluderen de onderzoekers dat de verdachten van terrorisme in Nederland doorgaans man zijn (87,5 procent), gemiddeld 30 jaar en relatief laagopgeleid. Het merendeel van de verdachten heeft een migratieachtergrond. Ook zijn de verdachten iets vaker werkloos dan de gemiddelde Nederlander. De werkeloosheid trad vaak in het jaar voorafgaand aan de verdenking op en wordt door het NSCR als triggerfactor gezien.



Ongeveer tweederde van de verdachten is eerder in aanraking geweest met de politie, waarbij het vaak ging om relatief veelvoorkomende delicten. Ook blijkt dat verdachten van terroristische misdrijven na de opkomst van Islamitische Staat gemiddeld jonger zijn dan daarvoor en vaker een strafblad hebben.