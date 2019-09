Terug naar de plek van het monstertruckdrama in Haaksbergen: ‘Zie het nog voor me’

Wat heeft er zoveel urgentie? Dat vraagt Gea Groothuis zich af als ze zondagmiddag 28 september 2014 in haar surveillancewagen op de Lansinkstraat in Haaksbergen rijdt. Ze hoort hoe collega’s uit Hof van Twente en Hengelo door de meldkamer met spoed naar Haaksbergen worden gedirigeerd. Een ongeval aan de Spoorstraat, hoort ze via de mobilofoon. De meldkamer schaalt even later op naar ‘grip 1’: een ernstige calamiteit.

Dat Groothuis en haar collega Albert Steenkamp als eersten zouden worden opgeroepen lijkt meer voor de hand te liggen. Ze draaien die zondag immers samen dienst als wijkagenten in Haaksbergen. Maar dat betekent dat ze volgens de politieprocedures niet de eerst aangewezenen zijn voor noodhulp. ,,Maar toen ik het allemaal via de mobilofoon hoorde wist ik genoeg”, zegt Gea Groothuis (52).

Ingehakt

Ze geeft gas richting het politiebureau waar collega Steenkamp al buiten staat. Steenkamp was bezig een proces-verbaal uit te werken van ‘een behoorlijk heftig ongeluk’ een dag eerder tussen een trekker en een wielrenner. ,,Ik was daarbij geroepen en wat ik daar zag had er al behoorlijk ingehakt”, zegt Steenkamp. De wielrenner zou later die maand aan zijn verwondingen overlijden.

Volledig scherm Albert Groothuis , Anja Veurink en Gea Groothuis bij het monument voor de slachtoffers van het ongeluk met de monstertruck. © Cees Elzenga/hetoog.nl

Oorlogsgebied

De eerste melding die zondag 28 september 2014 is om 15.59 uur. Groothuis schat dat ze om 16.03 uur met Steenkamp op de parkeerplaats bij Jumbo nabij de Spoorstraat was. ‘Het oorlogsgebied’, zoals ze het noemt. ,,Want daar leek het op. Wat we zagen was een monstertruck die over mensen was gereden. Overal slachtoffers, van wie sommigen werden gereanimeerd. Overal bloed, mensen in paniek schreeuwden om hulp. Ik werkte toen zestien jaar bij de politie, maar zoiets had ik nog nooit gezien.” ,,Ik schreeuwde in mijn portofoon naar de meldkamer dat alles wat beschikbaar was naar Haaksbergen moest komen,” zegt Steenkamp (57).

Eerder die dag hadden Groothuis en Steenkamp nog over het plein bij Jumbo gelopen. De monstertruck hadden ze toen nog niet gezien. Steenkamp: ,,Het Auto & Motor Sportief Haaksbergen dat werd gehouden was geen evenement waar voortdurende politietoezicht noodzakelijk was. Het was daarvoor al een keer of zes gehouden en dat was altijd goed gegaan.’’

In deze video leggen we uit hoe het drama zich voltrok:

Groen hesje

Steenkamp trekt direct na aankomst op de rampplek zijn groene hesje aan. Voor alle hulpverleners die ter plaatse komen is dan duidelijk dat hij het centrale aanspreekpunt is. Terwijl Groothuis zich over de slachtoffers bekommert, observeert en inventariseert Steekamp aanvankelijk. ,,Om overzicht te krijgen en te zien wie er het eerst hulp nodig heeft.” Zijn ‘afstandelijke opstelling’ stuit bij sommige omstanders op onbegrip. ,,Dat snap ik wel. Die mensen dachten: die politieman staat erbij en kijkt ernaar. Maar overzicht krijgen is op dat moment het belangrijkste. Ambulancebroeders beginnen ook altijd met triage als ze bij ongelukken met meerdere slachtoffers arriveren. Ze delen slachtoffers in verschillende categorieën in, naar de ernst van de verwondingen.’’

Groot compliment

Niet lang daarna draagt Steenkamp zijn groene hesje over aan inspecteur Anja Veurink (60), die met de collega’s uit Enschede rond kwart over vier op de rampplek is en de coördinatie overneemt. Veurink regelt onder meer dat de leden van de Mobiele Eenheid zo snel mogelijk naar Haaksbergen komen. Die eenheid begeleidt op dat moment bij het stadion De Grolsch Veste in Enschede de aftocht van Feijenoord-fans naar Rotterdam. ,,Het publiek in Haaksbergen verdient een groot compliment”, zegt ze nu.

Microfoon

,,Mensen waren behulpzaam bij het verplaatsen van dranghekken en duwden sloopwagens die voor de monstertruck waren gebruikt weg, zodat de hulpdiensten de parkeerplaats op konden. En ze gingen rustig naar huis toen daar om werd gevraagd. Er was geen agressie, zoals je vaak ziet bij calamiteiten.” Een ander voorbeeld: de geluid- en beeldtechnicus van het evenement greep de microfoon van de luidsprekers en organiseerde dat de kruisingen in Haaksbergen door vrijwilligers werden vrijgehouden voor de hulpdiensten.

Quote Ik zie het nog wel eens voor me: de achterge­ble­ven brillen en andere persoonlij­ke spullen van slachtof­fers Gea Groothuis

Een paar uur later biedt het lege parkeerplein een sinistere aanblik. Groothuis: ,,Ik zie het nog wel eens voor me: de achtergebleven brillen en andere persoonlijke spullen van slachtoffers. Bloed en verbandmaterialen.” Veurink heeft ’s avonds om half tien voor de politiemensen die zijn ingezet een debriefing in de brandweerkazerne in Hengelo. Daar praten alle hulpverleners de eerste emoties van zich af. In de bijeenkomst zijn ook collega’s van het Team Collegiale Ondersteuning aanwezig, die politiemensen helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen.

Klap

,,Zelf had ik het meest aan gesprekken met directe collega’s uit ons team”, zegt Steenkamp. ,,De echte klap komt toch later”, aldus Groothuis. ,,Ik heb er flink last van gehad, maar ben goed begeleid. Er was zelfs een periode dat ik op de parkeerplaats bij de Jumbo mijn auto niet wilde parkeren op plekken waarvan ik wist dat de dodelijke slachtoffers er hadden gelegen. Dat gevoel is nu gesleten, maar vergeten doe ik het nooit meer.”