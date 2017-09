Teruglezen: Herfststorm is voorbij, rustige avondspits

Code oranjeNederland had vandaag te maken met de eerste herfststorm van dit jaar. Op Vlieland is windkracht 10 gemeten. Bomen zijn omgewaaid en takken braken af. Veel forenzen bleven thuis waardoor de avondspits zeer rustig was. Hoewel het nog flink kan waaien, is de herfststorm nu voorbij. We sluiten daarom dit liveblog. Alle berichtgeving over de storm lees je hieronder terug.