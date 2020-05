Teruglezen: Ook in het vliegverkeer worden mondkapjes de norm

Steeds meer ‘coronabed­den’ bezet door vijftigers en zestigers

16:18 Het jongere deel van de samenleving krijgt de komende tijd meer en meer vrijheden, maar de vraag is het of het die al niet nam. Het is juist deze groep die in toenemende mate de ziekenhuisbedden bezet houdt. In april was bijna 55 procent van de coronapatiënten een 70-minner. In maart was dat nog maar 45 procent.