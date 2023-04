Terwijl de volgende patiënt zo binnenkomt, vergrijpt tandarts zich aan zijn assistente

De aanrandingen vonden plaats in 2014. Lange tijd durfde de vrouw geen aangifte te doen, maar toen de gevolgen van de aanrandingen in PTSS resulteerden, deed ze dat wel. ,, Het ontwricht mijn leven en mijn gezin, maar het moet stoppen. Hij kan er niet zomaar mee wegkomen, hij mag niet nóg meer slachtoffers maken.''

Ook richt ze zich tot de verdachte. ,,Dit is mijn laatste nee. Slachtoffers willen dit niet, we zijn niet vereerd en we genieten er niet van. Je bent niet een of andere god die wordt aanbeden. Hou ermee op. Nee is en blijft nee.’’

Rechtbankverslaggever Sander Sonnemans van AD Rotterdams Dagblad volgde de zaak: ,,Ik weet niet welk gevoel zij nu heeft, maar het kan op zijn minst een rechtvaardigheidsgevoel zijn. Maar ook dat je gehoord bent door de rechter, want die heeft geoordeeld dat de tandarts de fout inging. Dat kan haar helpen in haar verdere leven.''

