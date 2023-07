Terwijl Rotterdam in ban is van drugsoorlog, snuiven feestvierders lijntje coke: 'Voel me soms schuldig’

Koning vliegt per privéjet op en neer uit Grieken­land voor beëdiging minister: ‘Goed dat hij zijn rol serieus neemt’

Koning Willem-Alexander is vrijdag binnen enkele uren op en neer gevlogen vanaf zijn vakantieadres in Griekenland naar Nederland om een nieuwe minister te beëdigen. Is het écht nodig om dit lijfelijk te doen, of had dit ook via Zoom gekund? Greenpeace vindt het niet nodig dat een privéjet is gebruikt, een staatsrechtdeskundige noemt dat ‘Nederlands geneuzel’.