Terwijl zijn vader dacht dat hij pakketjes bezorgde, traumatiseerde Mo (18) mensen met criminele daden

Als hij om 05.00 uur ’s morgens zijn zoon belt - waarom ligt Mo niet in bed? - krijgt een ongeruste Utrechtse vader te horen dat-ie bij een pakketdienst aan het werk is. Een tweede telefoontje leert echter dat hij daar helemaal niet bekend is. En hoe komt zoonlief aan zo’n dure auto?

De inzittenden van die auto, een Audi A4, slaan op de vlucht als de Utrechtse politie in juni 2019 het voertuig controleert. De auto valt op vanwege de Duitse kentekenplaten. En die nacht is er een plofkraak in het Gooi gepleegd.

Bovengenoemde vader is dan al op pad omdat hij wil weten wat zijn zoon uitspookt. Hij stuit op de politiecontrole rond de peperdure Audi. Daar hoort hij dat het huurcontract op naam van zijn zoon staat. ‘Voor een bruiloft’, zou diens verklaring later luiden. Hoewel het verband met de plofkraak in Bussum niet blijkt te kloppen, komt de wagen in beeld in een ander rechercheonderzoek. Is dit niet dezelfde Audi die vannacht met gedoofde lichten wegreed bij een inbraak in Sneek waar computers werden geroofd?

Mo en zijn kameraden zijn met snode plannen naar het noorden van Nederland gegaan, is de stellige overtuiging van het Openbaar Ministerie. Nu drie jaar later blijkt dat het daar niet bij is gebleven. Want de Friese zaak en de ontdekking van Mo’s vader hebben allesbehalve tot een wake-upcall geleid. De jonge Utrechter is verder afgegleden de criminele wereld in. Mo - 21 jaar nu - moet zich vandaag niet alleen verantwoorden voor de inbraak, maar ook voor twee brute overvallen in Utrecht.

Plofkraak

Allebei gepleegd in grootwinkelcentrum Overvecht. Op 1 december 2019 is het raak bij de Aldi, en 2 januari 2020 krijgen medewerkers van de Bruna de schrik van hun leven. Tijdens zijn schorsing van deze twee overvalzaken brengt hij bovendien 7,5 maand door in een Duitse cel vanwege betrokkenheid bij het plegen van een mogelijke plofkraak in Duitsland.



Quote Het filmpje van de overval - hij klonk agressief en ik verstijfde - draait zich nog vaak af in mijn hoofd Slachtoffer overval Bruna

De eerste overval betreft een zogenoemde ‘inside job’. Mo’s vriendinnetje werkt bij de winkel en zit in het complot. Als één van de drie overvallers de bedrijfsleidster afleidt met de vraag waar de milkshakes liggen, sneaken de andere twee het magazijn in. Om zich op het toilet te verstoppen. Het vriendinnetje roept haar bazin naar het magazijn. Daar treft ze twee mannen met bivakmutsen en een pistool. Luttele minuten later is de Aldi 6000 euro armer.

Toto-winst

Een maandje later bij de Bruna bedraagt de buit 2500 euro. Mo won hier ooit geld in de voetbal-Toto. Het was hem bij het innen van zijn prijs opgevallen dat ‘er hier wat te halen viel’. Een ex-medewerkster die haar baas even helpt, krijgt plots een pistool op zich gericht.

Quote Ik ben bang in mijn eigen huis. Ik heb tijdenlang op de bank geslapen met alle lichten aan Slachtoffer overval Bruna

Waar zijn kompanen en zijn inmiddels ex-vriendin al eerder werden veroordeeld voor hun aandeel in de overval(len), luidt de eis tegen Mo vandaag 42 maanden cel waarvan zes voorwaardelijk. Zelf is hij niet bij het proces, want hij heeft zich ’s nachts per sms afgemeld bij zijn raadsman. ,,Ben superziek.’’ Hij laat via zijn raadsman weten ‘veel spijt te hebben’.



Kapot

Vanwege zijn absentie hoort hij de indringende slachtofferverklaring van de voormalig Bruna-medewerkster niet. De overval houdt haar leven drie jaar na dato nog in de tang. ,,Van elk geluidje schrik ik. Het filmpje van de overval - hij klonk agressief en ik verstijfde - draait zich nog vaak af in mijn hoofd. Ik dacht: wie vertelt mijn kinderen zo dadelijk dat ik dood ben? Wie zorgt er voor hen?”

,,Ik werkte in de zorg, maar op een gegeven moment zorgden de cliënten voor mij in plaats van andersom. Ik ben bang in mijn eigen huis. Ik heb tijdenlang op de bank geslapen met alle lichten aan. ’s Morgens was ik al kapot voor de dag begon. Dat iemand eist dat ik op de grond ga liggen, eist dat ik sneller moet lopen, eist dat hij snel geld wil pakken en ik daarbij moet helpen.... het voelde zo machteloos.’’

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.



