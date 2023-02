Terwijl zijn vader een kaartje koopt, stapt jongetje (7) in Utrecht in vertrekkende trein

In de trein van Utrecht naar Leiden zag een conducteur de 7-jarige alleen zitten en besloot de politie in te schakelen. Twee wijkagenten kwamen naar het eerstvolgende station in Woerden om de jongen op te vangen.

Mooi avontuur

De zoektocht naar de vader was alleen niet zo gemakkelijk. De jongen woont nog maar kort in Nederland en beheerst de taal nog niet goed. Maar ook zijn school had een melding gedaan bij de politie. ,,Zo konden we in contact komen met de vader en hebben we de jongen in de dienstauto teruggebracht.”