Test met enkelband tbs'ers in vijf klinieken

Ban op e-sigaret na ‘fors bloed ophoesten en nieuwe longafwij­kin­gen’

7:58 Nederlandse longartsen willen geen e-sigaret meer zien, nu het bewijs zich opstapelt dat elektronische roken gevaarlijk is voor de gezondheid. Acht patiënten belandden in Nederland in het ziekenhuis. ,,Patiënten hoesten fors bloed op en we constateerden nieuwe uitgebreide afwijkingen op de CT-scan van de longen.’’