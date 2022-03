The Moscow Times van oprichter Derk Sauer vindt onderdak bij DPG Media

De redactie van het onafhankelijke Russische nieuwsmedium The Moscow Times , van oprichter Derk Sauer, zal voorlopig zijn intrek nemen op het hoofdkantoor van DPG Media in Amsterdam. Daar zitten ook de redacties van Het Parool, de Volkskrant en Trouw .

The Moscow Times is genoodzaakt Rusland te verlaten en zal de redactie voortzetten vanuit Nederland, meldt DPG. Het gaat om een tiental journalisten die hun werk voorlopig vanuit Amsterdam zullen doen.

De krant is Engelstalig, maar werd gemaakt vanuit Rusland, waar sinds kort nieuwe mediaregels gelden. Zo mogen de woorden ‘invasie’ en ‘oorlog’ niet meer worden gebruikt. Ook staan er in het land zware straffen en hoge boetes op het verspreiden van wat de autoriteiten nepnieuws noemen. ‘Het is het gewoon te link,’ schreef Sauer vrijdag al in zijn column voor Het Parool. ‘Daarom proberen we de redactie naar Nederland te evacueren.’

Sauer verliet zijn woonplaats Moskou deze week. ‘Ik lees dat meer dan 150 journalisten Rusland hebben verlaten sinds de uitbraak van de oorlog. Daar ben ik er zo een van,’ schreef hij maandag in zijn column.

Om de veiligheid van de The Moscow Times-journalisten ‘niet te zeer in gevaar te brengen’ werd de Russische site van de krant op zwart gezet. Via Telegram is de nieuwsvoorziening wel weer in de lucht. ‘Mijn tijdlijn loopt vol van aanbiedingen om te helpen met het inrichten van een noodredactie voor The Moscow Times in Nederland. Hartverwarmend,’ aldus Sauer maandag.

Reactie DPG Media

Erik Roddenhof, CEO van DPG Media, noemt het ‘vreselijk’ dat de redactie Rusland heeft moeten verlaten. Hij ‘biedt het team op deze manier graag hulp’. ,,We doen dit vanuit het belang van onafhankelijke en vrije journalistiek. Waar ook ter wereld’’, zegt Roddenhof in een reactie. ,,Als collega’s in zo’n situatie terechtkomen, dan bieden wij ze vanzelfsprekend onderdak aan in ons journalistieke huis zodat zij hun essentiële werk kunnen voortzetten. Andere uitgevers zouden waarschijnlijk precies hetzelfde doen.’’